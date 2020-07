K nehodě motocyklisty a dalších dvou vozidel došlo 3. července krátce po sedmnácté hodině. "Motorkář (1981) jedoucí na motocyklu značky Honda jel po dálnici D48, kde právě dopravní policisté prováděli silniční kontrolu s radarem. Motorkář kolem mužů zákona projel ve vyšší rychlosti, proto se za ním rozjeli a chtěli ho zkontrolovat," popsala mluvčí policie Eva Michalíková.

Policisté řidiče motorky předjeli a následně za pomocí výstražného světelného znamení ho chtěli zastavit na bezpečném místě. Řidič však zareagoval tak, že motorku otočil do protisměru a po nějaké době sjel opačným směrem. "Policisté však situaci vyhodnotili tak, že motorkáře nepronásledovali a pokračovali ve svém směru jízdy až do doby, kdy to situace umožnila a z dálnice ve svém směru sjeli," uvedla dále policejní mluvčí.

Mezitím však došlo ke střetu motocyklu s jedoucím vozidlem Hyundai a následně s dalším vozidlem Opel. Řidič motorky byl lékaři na místě resuscitován a následně transportován do nemocničního zařízení, kde následující den svému zranění podlehl. Řidička vozidla Hyundai byla předána do rukou lékařů se zraněním. Ve vozidle cestovaly dále dvě děti a ještě jedna dospělá osoba, u těchto ke zranění nedošlo. U posádky vozidla Opel nedošlo ke zranění.

"Policisty na místě bylo zjištěno, že řidič motocyklu měl platný zákaz řízení. Silnice v obou směrem byla zde neprůjezdná, po tuto dobu byl prováděn odklon dopravy," dodala mluvčí policie.