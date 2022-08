„Bylo nutno ošetřit devětatřicetiletého muže na motocyklu, který utrpěl poranění hlavy a dolní končetiny. Po zajištění krčním límcem, uložení do podtlakové matrace a dalších opatřeních v rámci přednemocniční neodkladné péče, proběhl jeho transport do nemocnice ve Frýdku-Místku. U sedmašedesátileté ženy v autě zjistil lékař při vyšetření poranění hrudníku, a to středně závažného charakteru. Do péče si ji převzali vsetínští záchranáři, kteří také zajistili její přepravu k dalšímu ošetření ve zdravotnickém zařízení,“ přiblížil Lukáš Humpl, mluvčí krajských zdravotníků.

Muž v Třinci byl zraněn posunovaným vagónem, skončil v nemocnici

V pátek 26. srpna před pátou hodinou ranní pak vyjížděly týmy rendez-vous a RZP ke střetu motocyklu s automobilem v ostravské části Poruba. Osmadvacetiletý muž zde po nehodě utrpěl poranění hlavy. Lékař vyslovil podezření na otřes mozku. Raněný skončil na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava.