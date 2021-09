Před šestnáctou hodinou byl pracovníkům krajského operačního střediska oznámen pád muže v lese poblíž Jablunkova. Na pomoc ihned vyjel tým rychlé zdravotnické pomoci a k misi vzlétl i vrtulník Letecké záchranné služby Ostrava.

Pětašedesátiletý muž uklouzl a zřítil se z přibližně pětimetrového srázu, přičemž narazil hlavou na kámen a zůstal ležet v bezvědomí. Nalezen byl v bezdeší a svědkové u něj proto zahájili nepřímou srdeční masáž.

„Záchranáři po svém příjezdu pokračovali ve snaze o záchranu života rozšířenou resuscitací a za pomoci léků a přístrojového vybavení se jim podařilo obnovit krevní oběh. Pacientovi byla poskytnuta potřebná péče, rozsáhlé poranění hlavy ošetřeno a nakonec jej záchranáři uložili do podtlakové matrace a zajistili krčním límcem, aby mohl být převezen do nemocnice. Před naložením do vrtulníku bohužel u muže došlo opět k zástavě srdeční činnosti a byla nutná další resuscitace. Přes její úspěšnost zůstával stav pacienta v době předání na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice kritický,“ informoval mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.