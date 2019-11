Čtyřiapadesátiletý muž měl spadnout ze střechy, na které pracoval, z výšky okolo devíti metrů. Z místa, kde k události došlo, poté odjel automobilem asi deset kilometrů na adresu svého bydliště, přičemž záchranářům po jejich příjezdu sdělil, že se chtěl převléknout.

„Zasahující lékař u pacienta zjistil mnohočetná poranění, a to hlavy, hrudníku, páteře, horní končetiny a také pánve. Týmy ZZS jej zajistily krčním límcem, pánevním pásem a uložily postiženého do vakuové matrace. Po podání léků a dalších úkonech byl následně vrtulníkem přepraven do ostravské Fakultní nemocnice a předán do péče týmu urgentního příjmu," uvedl Lukáš Humpl, mluvčí krajských záchranářů.

V případě pádu z výšky je nutno vždy počítat s možností poranění páteře nebo pánve. Záchranáři v takovém případě důrazně varují před manipulací s takto postiženým pacientem, jeho neodborným přenášením, potažmo mobilizací, či převážením. Reálně přitom hrozí riziko dalšího postižení a zhoršení zdravotního stavu.