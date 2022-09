Od Nového Jičína k Příboru. Němka se řítila osm kilometrů po D1 v protisměru

"Pětačtyřicetiletý muž pracoval na střeše rodinného domu, ze které spadl, a to z výšky okolo deseti metrů. Zůstal při vědomí a se záchranáři komunikoval. Zasahující lékař ZZS však při prvotním vyšetření zjistil známky poranění v oblasti hrudníku a páteře," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Pacient byl zajištěn krčním límcem a uložen do podtlakové matrace. Posádky zavedly žilní vstup, zahájily podávání léků a infuzních roztoků. "Muže následně letečtí záchranáři transportovali vrtulníkem do ostravské Fakultní nemocnice, kde jej předali do péče lékařů tamního urgentního příjmu," dodal.