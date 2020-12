Nehoda se stala 26. listopadu 2020 kolem 14.25 hodin ve Frýdku-Místku na kruhovém objezdu mezi výjezdem z ulice Janáčkova a prvním sjezdem na ulici Beskydská směr na Ostravu.

Zdroj: PČR

"V tomto úseku kruhového objezdu došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Při nárazu do zadní části osobního motorového vozidla Toyota Yaris černé barvy utrpěla řidička zranění, se kterými byla převezena k lékařskému ošetření. Druhý účastník této nehody měl na zraněnou řidičku přes stažené okýnko křičet a nabádal jí, aby vozidlo odstavila na odstavnou plochu u výjezdu na Ostravu. To bohužel řidička s ohledem ke svému zranění nebyla schopna učinit. Řidič následně z místa dopravní nehody odjel, aniž by se přesvědčil o jejím zdravotním stavu," popsala nehodu policejní mluvčí Karolína Bělunková.

"K popisu vozidla víme to, že se mělo jednat o vozidlo typu kombi, černé metalické barvy, pravděpodobně Toyota. Popis řidiče: muž ve věku 35 – 38 let, krátké světlé vlasy, oblečen byl do modrého svetru, bílé košile a hnědé bundy," doplňuje policejní mluvčí.

Policie České republiky žádá případné svědky, taktéž řidiče projíždějících osobních motorových vozidel, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace, především k průběhu této dopravní nehody, aby se obrátili na Dopravní inspektorát Frýdek-Místek, skupinu vyšetřování dopravních nehod, a to na telefonní číslo 974 732 256, 974 732 575, dále na linku 158 či sdělili informace osobně na nejbližší policejní služebnu.