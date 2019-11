V obci Palkovice dnes zasahovala zdravotnická záchranná služba u vážné dopravní nehody, při které došlo ke střetu osobního vozidla s dodávkou.

Nehoda v Palkovicích na Frýdeckomístecku. | Foto: ZZS MSK

"Jednadvacetiletá žena zůstala zaklíněna ve vraku vozidla. Musela být vyproštěna za pomocí scoop rámu. Zasahující lékař u ní zjistil poranění hlavy, hrudníku a horní končetiny. Týmy ZZS pacientku zajistily v rámci přednemocniční neodkladné péče a připravily ji k transportu do zdravotnického zařízení," řekl tiskový mluvčí ZZS MSK Lukáš humpl s tím, že letečtí záchranáři poté ženu šetrně přepravili do ostravské Fakultní nemocnice, kde byla předána do péče tamních zdravotníků.