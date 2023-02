Lidé, kteří přejezdem procházejí, jsou přesvědčeni, že šlo o souhru nešťastných okolností. „Nechápu to, neumím si to vysvětlit. Nechce se mi věřit tomu, že by otec, který má v autě dvě malé děti, vjel na přejezd, když bliká červená. V tom bude něco jiného,“ řekla Deníku paní Jana, která při pohledu na pomník u trati, který je stále plný svíček a plyšových hraček, neskrývala dojetí.

Přejezd je bez závor, vybavený pouze světelným výstražným znamením. Z obou stran se nachází v mírném kopci. Policie se k dalším podrobnostem nechce zatím vyjádřit s tím, že vyšetřování pokračuje. „S ohledem na tragické následky a pozůstalé nebudeme v této chvíli poskytovat žádné další informace,“ uvedla Michalíková. Jedna z verzí hovoří o tom, že auto vjelo na přejezd v době, kdy výstražně červené světlo nesvítilo, případně se právě rozblikalo. Auto poté uvízlo na přejezdu. Příčinou mohl být zledovatělý povrch, vyloučena není ani technická závada na vozidle. To ale musí potvrdit, či vyvrátit znalecké posudky.

Podle svědků otec krátce před nárazem z auta vyskočil. Po střetu ihned běžel k vozu a děti se snažil zachránit. „Z auta je prý vytáhl on, když dorazily záchranné složky, držel tu holčičku v náručí,“ řekla serveru blesk.cz místní žena. Otec se po nehodě psychicky zhroutil.

Závory

Jiná tragická nehoda se na zmíněném přejezdu s označením P 7724 stala v únoru 2018. Tehdy zde osobní vlak smetl vozidlo. Jeden člověk zemřel, další utrpěl zranění. Případ kromě policie vyšetřovala i Drážní inspekce, která doporučila: „…přijetí opatření, které zajistí doplnění železničního přejezdu P 7724 zabezpečeného v současné době světelným zabezpečovacím zařízením o závorová břevna, která z hlediska optické zábrany sníží pravděpodobnost vjezdu řidiče na železniční přejezd při jeho nereagování na světelnou signalizaci železničního přejezdu ve výstraze,“ píše se v závěrečné zprávě.

Jak Deníku řekl Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic, na přejezdu P 7724 by se měly objevit závory. Kdy to bude, není jasné „Momentálně termín realizace této stavby ještě není pevně stanovený,“ potvrdil Gavenda s tím, že na trati Ostrava – Opava je dvaadvacet přejezdů.

„V případě trati Ostrava – Opava doplnila Správa železnic k výstražným světlům závory naposledy loni, a to na dvou přejezdech ve Lhotě u Opavy, které leží na silnicích III. třídy. Mezi Ostravou a Opavou je tak momentálně všech 22 přejezdů vybaveno světelnou a zvukovou signalizací a na sedmi z nich jsou navíc i závory – jde o všechna křížení se silnicemi I., II. a III. třídy,“ dodal Gavenda.