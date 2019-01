Paskov - Záchranný vrtulník musel v úterý kolem čtrnácté hodiny zasahovat u vážné dopravní nehody nedaleko pily v Paskově.

„Řidič nákladního vozu Avia, který vezl ze stavby suť, sjel ze silnice a narazil do stromu. Ten se následně vyvrátil na vozovku, kterou zcela zablokoval,“ popisoval operační technik Hasičského záchranného sboru ve Frýdku-Místku David Přidal s tím, že hasiči museli vážně zraněného řidiče vystříhávat ze zdemolované kabiny. Zdravotníci jej poté naložili do přivolané helikoptéry, která jej okamžitě transportovala do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Následky havárie odstraňovali profesionální hasiči z Frýdku-Místku, kterým vypomáhali i dobrovolníci z Paskova.

„Hasičům trvalo opatrné vyprošťování řidiče středního věku, na jehož stranu kabiny vzrostlý strom spadl, zhruba dvacet minut. Odhadem totiž měl muž přes 120 kilogramů. Byl ale při vědomí a se zachránci komunikoval. Postavení nákladního vozu na kola a odtažení pryč si už zajistil majitel po domluvě s Policií ČR, která už začala okolnosti nehody prošetřovat,“ upřesnil tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Protože byla doprava po dobu likvidace následků uzavřena, policisté odkláněli další šoféry přes okolní obce.