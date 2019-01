Paskov - Kriminalisté stále intenzivně prošetřují, co předcházelo osudnému střetu dvou osobních vlaků v Paskově, při kterém bylo zraněno přes čtyřicet cestujících.

Čelní srážka osobních vlaků v Paskově. | Foto: Deník/Marek Cholewa

Tiskový mluvčí Policie ČR ve Frýdku-Místku Ivan Žurovec se dnes dopoledne vyjádřil i ke spekulaci, že třiapadesátiletý strojvedoucí motorového vlaku, který je údajným viníkem železniční nehody, v lokomotivě vůbec neseděl. „Je to nepravděpodobné. Jde spíše o to, že ho druhý strojvedoucí přes okno v kabině neviděl. To se dá ale vysvětlit tím, že se spíše chtěl schovat do zadní části kabiny, aby nebyl tak zraněn. Věděl, že už to neubrzdí. Dále čekáme i na výsledky expertizy z černé skříňky,“ vysvětlil tiskový mluvčí Ivan Žurovec s tím, že klíčové budou i výsledky krevních testů podezřelého strojvedoucího­. (sru)

Podrobnosti k nehodě najdete ZDE