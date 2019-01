Nasazení vrtulníku si v neděli 19. dubna vyžádalo zranění cyklisty v Beskydech.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Záchranáři přijali před devatenáctou hodinou oznámení o úrazu cyklisty v lokalitě beskydské Morávky. Na pomoc vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci ze stanoviště v Nošovicích. Do záchranné mise byl vyslán rovněž vrtulník LZS z Ostravy.

Čtyřiačtyřicetiletý muž havaroval na kole při sjezdu z vrcholu Slavíč. I když měl ochrannou přilbu, utrpěl zranění, které ho ohrožovala na životě. Dotyčný ležel na zemi v bezvědomí. Na místě nehody nebyl signál mobilních operátorů, takže se svědek události musel vydat telefonovat od zraněného směrem do údolí. Volající posléze navedl posádky záchranné služby ke zraněnému.

„Lékař zjistil nejen těžké poranění hlavy, ale i hrudníku. Postiženého bylo nutné co nejdříve uložit do podtlakové matrace a zajistit jej krčním límcem. Posádky provedly intubaci dýchacích cest a pacienta připojily k přístrojem řízené ventilaci. Následně muže přepravily až k vrtulníku. Letečtí záchranáři následně zajistili šetrný transport do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě," uzavřel tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl s tím, že v době předání byl stav muže velmi vážný.