Řidička ve Frýdlantu nad Ostravicí srazila seniorku, policie hledá svědky

Řidička osobního motorového vozidla Volkswagen Up zřejmě přehlédla chodkyni, která do vozovky vstupovala z pohledu řidičky z pravé strany, a došlo ke střetu. Osmašedesátiletá chodkyně utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Policie případ šetří a žádá o pomoc svědky.

K nehodě došlo ve čtvrtek 24. března 2022 okolo deváté hodiny ráno došlo v ulici Hlavní poblíž křižovatky s ulicí Komenského u prodejny s pečivem. | Foto: se svolením PČR