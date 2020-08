Na rovném – podle místních k rychlé jízdě svádějícím – úseku před obcí nezvládl řízení šofér (66) ve voze značky Suzuki.

„Musel jet rychle a dostat se na krajnici, kde ho to vykoplo,“ popisovali dobrovolní hasiči zasahující u bouračky. Automobil byl doslova katapultován ze silnice, udělal ve vzduchu salto a dopadl na střechu do příkopu u křižovatky. „Řidič to přežil, sanitka ho dopravila na frýdecko-místeckou chirurgii s poraněním středního až těžšího rázu,“ řekl mluvčí zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.