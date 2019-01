Ostrava - V Ostravě během krátké době došlo k další nehodě mezi tramvají a osobním vozidlem. Havárie si vyžádala jedno těžké a jedno lehké zranění.

Zatím poslední havárie se stala ve čtvrtek dopoledne na křižovatce ulic Výškovické a Čujkovově nedaleko zastávky Kotva. Osobní vozidlo Peugeot 207 narazilo do tramvajové soupravy na lince č. 2. Pětapadesátiletá žena sedící za volantem peugeotu utrpěla vážná zranění, její spolujezdkyně (50 let) vyvázla s lehčími poraněními. Obě skončily v nemocnici. „V tramvaji nebyl nikdo zraněn,“ uvedl mluvčí ostravského dopravního podniku Miroslav Albrecht.

Podle Zdeňka Neusara z Drážní inspekce nehodu s největší pravděpodobností zavinil peugeot, který při odbočování vlevo nedalo přednost souběžně jedoucí tramvaji.

Kvůli havárii musela být tramvajová doprava v obou směrech na necelé dvě hodiny zcela uzavřena. „Týkalo se to linek číslo 2, 7 a 11. Zajistili jsme náhradní autobusovou dopravu,“ konstatoval Albrecht.

Tramvaj po srážce vykolejila. Na koleje se ji podařilo dostat až za pomoci speciální techniky. Na místě kromě pracovníků dopravního podniku, záchranářů a policistů zasahovali také hasiči, kteří vyprostili vozidlo z kolejiště. „Příčinu nehody vyšetřujeme,“ řekla mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková.

Před několika dny se v centru Ostravy srazila shodou okolností také tramvaj číslo 2. Tentokrát s policejním vozidlem. To se přes kolejiště otáčelo do protisměru, aby se vydalo stíhat motoristu, který porušil předpisy. Řidič služebního automobilu však špatně odhadl situaci a rychlost souběžně jedoucí tramvaje, která do něj narazila. Viník utrpěl lehčí zranění.

„Celkově se dá říct, že počet tramvajových nehod se v Ostravě v posledních letech mírně snížil,“ řekl Albrecht, podle kterého je v drtivé většině případů vina na straně motoristů, kteří při odbočování vlevo přehlédnou vedle jedoucí tramvaj.