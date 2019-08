/VIDEO/ Dálnice D4 ve směru na Prahu byla v neděli uzavřena (načež se vytvořily jen zvolna popojíždějící kolony na objízdných trasách) poté, co se půl hodiny před polednem stala vážná dopravní nehoda na úrovni Nové Vsi pod Pleší. Na dálničním kilometru 23,3, kousek za lokalitou Andělské schody, se střetly dodávka a dvě osobní auta.

Záchranáři pomáhali celkem sedmi zraněným; některé účastníky nehody museli vyprošťovat hasiči. Na místě zasahovaly nejen pozemní týmy všech hlavních složek integrovaného záchranného systému, ale přivolán byl také vrtulník s posádkou záchranářů. Helikoptéra transportovala do Prahy pacientku s těžkým úrazem. Do motolské a vinohradské nemocnice v hlavním podle slov mluvčí středočeských záchranářů Petry Effenbergerové převezly ještě čtyři lidi sanitky. Další dva s úrazy lehčího charakteru pak putovali do nemocnice v Příbrami.