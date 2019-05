Pracovníci krajského zdravotnického operačního střediska přijali v pátek odpoledne tísňovou výzvu z Kunčiček u Bašky s informací o pádu člověka ze střechy domu. Na místo byla neprodleně vyslána posádka RZP z Frýdlantu nad Ostravicí a vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy.

"Čtyřicetiletý muž zůstal po pádu z přibližně pětimetrové výšky při vědomí, utrpěl však poranění v oblasti zad a horní končetiny. Zasahující lékař nevyloučil ani vnitřní poranění břicha. Pacient byl zajištěn krčním límcem, uložen do podtlakové matrace, záchranáři rovněž ošetřili zraněnou končetinu a zahájili podávání léků," řekl k celé situaci tiskový mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl s tím, že po provedení přednemocniční neodkladné péče postiženého transportovali do nemocnice letečtí záchranáři a předali jej do péče týmu urgentního příjmu ostravské Fakultní nemocnice.