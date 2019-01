Paskov - /GALERIE/ Hrůzná nehoda dvou osobních vlaků v Paskově si naštěstí nevyžádala lidské životy. Zraněno ale bylo dvaačtyřicet lidí, z toho tři těžce. Škody na zaklíněných lokomotivách se vyšplhaly k milionům korun.

Skřípění brzd, pak už jen obrovský náraz, zaklíněné kabiny lokomotiv, řinčící sklo a posléze i křik zraněných a šokovaných lidí.



Těmito slovy by se dala popsat srážka dvou osobních vlaků, ke které došlo v pondělí krátce po deváté hodině ranní na trati mezi Paskovem a Vratimovem na Frýdecko-Místecku.

Lidé padali i v posledním vagonu

Mnozí cestující nakonec označovali nehodu ve srovnávání s loňským vlakovým neštěstím ve Studénce na Novojičínsku za šťastnou. Nikdo při ní nezemřel. Přesto si vyžádala čtyři desítky lehce a středně zraněných, dva lidé museli být transportováni do nemocnice vrtulníkem s těžkými zraněními.



„Vlaky se srazily na trati mezi Paskovem a Vratimovem. Jeden jel z Kojetína do Ostravy, druhý z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm,“ sdělil bezprostředně po nehodě mluvčí Drážní inspekce Zdeněk Neusar.

Vlaky se nepočkaly

Po dalším vyšetřování pak Zdeněk Neusar upřesnil, že zpožděný osobní vlak jedoucí směrem do Ostravy v Paskově nepočkal na příjezd protijedoucího osobního vlaku, s nímž se měl ve stanici křižovat, a vyrazil na trať, i když na odjezdovém návěstidle svítila návěst „stůj“.

„Po ujetí bezmála pěti set metrů vlak čelně narazil do protijedoucího osobního vlaku, který před srážkou stihl zastavit a jedním podvozkem vykolejil. Škoda byla předběžně vyčíslena na sedm a půl milionu korun na vlacích a na dva tisíce korun na železničním svršku,“ doplnil pak Zdeněk Neusar s tím, že na stanovení příčiny nehody je dosud brzy.

„S největší pravděpodobností k ní došlo důsledkem selhání lidského činitele. Kriminalisté prošetřují několik verzí možných příčin srážky obou vlaků,“ mínil mluvčí drážní inspekce.

Podle Ondřeje Kubaly, mluvčího Českých drah, dal vlakvedoucí strojvůdci souhlas k odjezdu z nádraží, a ten se rozjel. Zhruba na tři sta padesát metrů viděl návěstidlo „stůj“.

„Z neznámých důvodů jel pořád dál. Na zastavení měl dostatek času, je to člověk, který sloužil dvaadvacet let jako strojvedoucí,“ poznamenal k nehodě Kubala a dodal, že zabezpečovací zařízení fungovalo, protože vlak z druhého směru dokázal zastavit.

Strojvůdce srážce nezabránil

„Na vjezdu jsme měli ,volno’, pak nám padlo ,stůj‘. My už jsme stáli, použil jsem rychlobrzdu, a to ,kvatro‘ pořád jelo. On nebrzdil, jel pořád stejně a napálil to do nás. Tak se to stalo, ta havárka,“ popisoval otřesený strojvedoucí dieselové lokomotivy Pavel Surovčák.

„To si pamatuji, jinak nic. Střepy, pád, to bylo všechno. Ten kolega to schytal víc,“ dodal Surovčák.

Deník hovořil mezi dalšími i s dvaatřice­tiletým mužem, který seděl v posledním vagonu ve vlaku na Ostravu. Viditelně kulhal, pomoc lékařů ale nepotřeboval.

„Od sedačky jsem dostal ránu do lýtka,“ poznamenal. „Vlak začal brzdit a neubrzdil. Lidé popadali, kolem lítalo sklo. Vždycky si sedám zády k jízdě a dnes se to vyplatilo,“ uvedl muž, který cestoval do práce z Frýdku-Místku.

„Byl jsem v šoku, nevěděl jsem, která bije. Že bych viděl polámané ruce, to ne, ale jedna paní měla odřený nebo natržený nos,“ popsal ještě.

Nemocnice byly v permanenci

„Celkem 42 zraněných napočítali zástupci zasahujících složek, sedm osob bylo hospitalizováno v nemocnicích,“ bilancoval nehodu mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.

Podle Lukáše Humpla, mluvčího moravskoslezské záchranky, musel na místě zasahovat i vrtulník. Ten okamžitě transportoval dva nakonec ze tří těžce zraněných do ostravské fakultní nemocnice.

„Šlo o strojvedoucího jednoho z vlaků s poraněním na hlavě a obličeji a o ženu, která měla poranění páteře a dolní končetiny. Oba pacienti byli při vědomí a jejich stav byl stabilizovaný,“ uvedl Humpl.

Zbylí zranění byli převezeni sanitkami do nemocnice ve Frýdku-Místku a do ostravských nemocnic ve Vítkovicích a na Fifejdách.

„Museli jsme hospitalizovat celkem pět pacientů, z toho jednoho na dětském oddělení. Jednalo se o otřesy mozků, poranění krční páteře, pohmoždění břicha apod. Někteří pacienti si nepamatovali okolnosti úrazu, což je jeden z příznaků otřesu mozku,“ prozradil Alois Hájek, primář chirurgicko-traumatologického oddělení, který osobně pacienty ošetřoval.

„Nyní pacienty sledujeme a je otázka, jak se jejich stav vyvine. V tuto chvíli je těžké odhadnout, kdy budou propuštěni domů,“ doplnil primář.

Hasiči se obávali úniku nafty

Na místo nehody okamžitě dorazilo i pět vozidel krajských hasičů.

Jejich posádky se postaraly společně s rychlou záchrannou službou o zraněné a také zajišťovaly vlaky před požárem.

„Hlavní náplň činnosti hasičů bylo vynášení zraněných z vlaků, další pomoc zraněným a spolupráce s rychlou záchrannou službou. Nemuseli jsme vyprošťovat žádného zaklíněného cestujícího. Na místo přijel i automobil s kontejnerem plným sorbentu, protože prvotní informace hovořily o úniku nafty z dieselové lokomotivy. Naštěstí šlo pouze o vodu, patrně z parního topení. Sorbent tedy nemusel být použit,“ doplnil Petr Kůdela, mluvčí moravskoslezských hasičů.

„Jedna z možností nehody je, že strojvedoucí jedoucí z Paskova nepočkal v nádraží do doby, než přijede vlak od Ostravy. Není však vyloučena ani technická závada na zabezpečovacím zařízení. Viník této nehody může být obviněn z trestného činu obecného ohrožení, za který hrozí až pět let vězení. V případě, že těžce zraněných osob bude více, zvyšuje se trestní sazba až na deset let vězení," uvedl k případu Ivan Žurovec, frýdecko-místecký policejní mluvčí.

Zraněných bylo více, než se očekávalo Záchranná služba přijala ranní hlášení o železniční nehodě na trati mezi Paskovem a Vratimovem osm minut po deváté hodině. Prvotní hlášení hovořilo o dvou až třech zraněných. Centrum tísňového volání v Ostravě a Zdravotnické operační středisko ve Frýdku-Místku vyslali ihned na místo neštěstí vrtulník letecké záchranné služby a dvě pozemní posádky rychlé lékařské pomoci. „Zasahující lékař však po příletu na místo zjistil, že zraněných bude vyšší počet, proto byly vyslány další pozemní výjezdové skupiny záchranářů a sanitních vozů,“ řekl mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl. U srážky osobního a motorového osobního vlaku tedy zasahovalo celkem deset sanitních vozidel. Zranění byli ošetřováni na provizorním obvazišti, tříděním prošlo a záchrannou službou bylo zaevidováno celkem třiadvacet zraněných. „Na místě pracovalo pět lékařů záchranné služby. Po ošetření byli pacienti transportováni do čtyř zdravotnických zařízení, a to do nemocnice ve Frýdku-Místku, do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy a Vítkovické nemocnice. Jeden pacient byl ošetřen záchranáři na místě události, jeho transport do nemocnice však nebyl zapotřebí. Transportováno do nemocnic tedy bylo dvaadvacet zraněných,“ vypočetl Humpl. Nejvíce pacientů bylo předáno do péče zdravotníků ve Frýdku-Místku, a to jedenáct zraněných – z toho deset na traumatologickou ambulanci a jeden na interní oddělení. Pět pacientů ošetřila nemocnice v Ostravě-Vítkovicích, čtyři Městská nemocnice na Fifejdách a dva zraněné přepravil záchranářský vrtulník do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Pokud jde o stav zraněných: tři klasifikovali záchranáři jako těžká, šest pacientů bylo poraněno středně těžce, čtrnáct zranění bylo lehčího charakteru. Nikdo z pacientů nebyl v době zásahu záchranné služby v přímém ohrožení života, všichni záchranou službou ošetřovaní lidé byli při vědomí. Z poranění se vyskytovaly hojně pohmožděniny, zranění hlavy, záchranáři ošetřovali také zlomeniny a tržné rány. Zdravotnická část zásahu skončila po odvozu posledního pacienta do zdravotnického zařízení po jedenácté hodině. Celkový počet pacientů ošetřených ve zdravotnických zařízeních v souvislosti s nehodou vlaků je vyšší než počet zraněných ošetřených záchrannou službou. Řada cestujících se do nemocnic dostavila po vlastní ose a číslo všech ošetřených se pohybuje nad hranicí čtyř desítek.

Tomáš Machálek, Libor Běčák, Marek Cholewa