Sociální sítě: Co se stalo ve školce v Porubě? Těžkooděnci děsili maminky

"Zasahující lékař u něj zjistil poranění hlavy a vyslovil podezření na poranění mozku. Pacient byl zajištěn krčním límcem, posádka aplikovala potřebné léky a uložila jej do podtlakové matrace. Poté záchranáři transportovali muže do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde jej předali do péče týmu urgentního příjmu," sdělil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.