Smrtí skončila v sobotu srážka vlaku s člověkem ve Frýdku-Místku. U další nehody nešťastník vyvázl s těžlámi zraněními.

Ilustrační foto | Foto: archiv VLP

První nehoda se stala po poledni na trati mezi Lískovcem a Frýdkem-Místkem, v místě poblíž Revoluční ulice.

"K muži přejetému vlakem vyjel lékařský tým a u postiženého byl během sedmi minut od nahlášení. Devatenáctiletý mladík v okamžiku příjezdu ZZS nejevil žádné známky života. Utrpěl mnohočetná poranění, kterým podlehl bezprostředně po nehodě a zasahující lékař mohl již jen konstatovat smrt postiženého," uvedl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.

Doprava byla omezena do 15. hodiny.

Okolnosti vyšetřuje policie a drážní inspekce.

"V důsledku střetu s osobním vlakem utrpěl muž zranění neslučitelná se životem. Kriminalisté provedli ohledání místa, zjišťovali identitu zesnulého. Strojvedoucí nebyl ovlivněn alkoholem. Blízkým 19letého zesnulého sdělila tragickou událost policejní krizová interventka. Prověřována je verze sebevražedného jednání muže, nicméně prověřování pokračuje," informovala policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Jen o několik desítek minut později došlo k další nehodě v kolejišti.

"Krátce před 14.15 hodin přijali policisté další oznámení o střetu osoby s vlakem, znovu na Frýdecko-Místecku, tentokrát v katastru Ropice. Pětapadesátiletý muž se pravděpodobně před událostí nacházel v kolejišti, při střetu s vlakem byl velmi vážně zraněn, ošetřen záchranáři a transportován letecky do nemocnice. Prověřována je verze nešťastné náhody. Strojvedoucí nebyl ovlivněn alkoholem, další osoby ani v tomto druhém případě zraněny nebyly. V obou případech byl provoz na železničních tratích po událostech přerušen, v místech byly realizovány úkony trestního řízení ke zjištění klíčových skutečnostní, nutných k zadokumentování okolností obou skutků," dodala policejní mluvčí Holčáková.

"Pětapadesátiletý muž utrpěl při střetu s vlakem mnohočetná, život ohrožující poranění. Zasahovala u něj lékařská posádka z Třince a vrtulník LZS z Ostravy. Lékaři uvedli pacienta do umělého spánku, ošetřili vnější poranění a připravili jej k transportu do zdravotnického zařízení. Letečtí záchranáři pak postiženého přepravili do ostravské Fakultní nemocnice a předali na oddělení urgentního příjmu," doplnil informace mluvčí záchranky Humpl.