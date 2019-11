Tragický úraz se stal v Petrovicích u Karviné. Před půlnocí tam hasiči likvidovali požár střechy tovární haly - tažírny drátů. Když po uhašení na střechu vstoupil vyšetřovatel příčin požárů, střecha se pod ním propadla a on spadl z výšky na zem. Utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl.

52letý Ladislav B. byl zkušeným vyšetřovatelem.

Hasiči v kraji drží smutek.

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v úterý 5.11.2019 v noci v Petrovicích u Karviné u požáru střechy objektu v průmyslovém areálu. Během zásahu došlo ke smrtelnému zranění příslušníka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Požár střechy s menší předběžnou škodou se podařilo hasičům zvládnout během několika desítek minut.

„Je to hluboká rána, která zasáhla mě, vedení našeho hasičského záchranného sboru i mnoho dalších kolegů a kolegyň. Zároveň chci na těchto několika řádcích vyjádřit hlubokou lítost všem pozůstalým i řadě dobrých kamarádů našeho kolegy, který byl pro náš sbor velkým přínosem. Tato ztráta bude obtížně nahraditelná,“ uvedl ředitel HZS MSK Vladimír Vlček.

„O život přišel zkušený profesionál, který téměř 30 let působil v hasičském záchranném sboru. Tato tragická událost nám opět připomíná, jak náročnou a pro společnost nesmírně důležitou práci hasiči mají. Skončil lidský příběh, který měl ještě pár desítek let pokračovat. Je to rána pro hasičský záchranný sbor, ale hlavně pro všechny blízké tohoto muže. Jeho rodině a přátelům vyjadřuji hlubokou soustrast. Všem jeho kolegům i jemu samotnému pak opakuji poděkování za jejich práci, která chrání majetek a zachraňuje životy. Tentokrát jeden vyhasl, bohužel," řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

"Kriminalisté územního odboru Karviná v tuto chvíli prověřují příčiny a veškeré okolnosti úmrtí pracovníka HZS, ke kterému došlo při výkonu služby v době požáru firemní budovy v obci Petrovice u Karviné," sdělila policejní mluvčí Karolína Bělunková.