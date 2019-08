V průběhu dvanácti hodin byli záchranáři voláni k celkem čtrnácti haváriím na silnících. Jednalo se o střety vozidel, nehody motocyklistů a také sražené chodce. Ošetřit přitom bylo nutno šestnáct zraněných.

Tři osoby byly zraněny při nárazu vozidla do stromu v Komorní Lhotce na Frýdecko-Místecku.

Nejvážnější nehoda se odehrála před devatenáctou hodinou v oblasti Starých Hamrů na Frýdecko-Místecku, kde došlo k nárazu motocyklu do skály.

„Čtyřicetiletý muž utrpěl život ohrožující poranění hlavy a mozku. Nutná byla intubace jeho dýchacích cest a převedení na přístrojem řízenou ventilaci. Vrtulník LZS pacienta přepravil na urgentní příjem FN Ostrava,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

O pět let mladší účastník byl zraněn středně těžce, a to v oblasti dolní končetiny. Předán do další péče byl ve spádovém zdravotnickém zařízení.