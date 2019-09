Informaci o pádu přijali operátoři tísňové linky 155 před půl sedmou. Na místo ihned vyjela posádka rychlé lékařské pomoci a následně vzlétl i vrtulník letecké záchranné služby.

"Sedmačtyřicetiletý muž spadl z jeřábu, z výšky okolo osmi metrů. Po úrazu zůstal při vědomí, zasahující lékařka u něj zjistila mnohočetná poranění, a to v oblasti horních i dolních končetin, břicha a pánve. Pacient jevil známky šokového stavu a jeho stav byl život ohrožující. Posádka jej uvedla do umělého spánku, lékařka provedla intubaci dýchacích cest a připojení k přístrojem řízené ventilaci. Muž byl zajištěn pánevním pásem, dlahami a předán posádce vrtulníku," uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl s tím, že po dalších léčebných opatřeních jej letečtí záchranáři přepravili do ostravské Fakultní nemocnice.