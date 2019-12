Policisté se obracejí na svědky dopravní nehody, která se stala ve čtvrtek odpoledne v Komorní Lhotce.

Dopravní nehoda v Komorní Lhotce. | Foto: Policie ČR

Na místní komunikaci u základní školy tam řidič nezjištěného vozidla v době od 13.50 hodin do 14.30 hodin narazil do zaparkovaného modrého nákladního automobilu Peugeot Expert a poté z místa ujel, aniž by dopravní nehodu oznámil.