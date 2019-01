Baška, Frýdek-Místek - Tragická nehoda se stala v úterý kolem jednadvacáté hodiny mezi Baškou a Frýdkem-Místkem.

Foto z místa nehody. | Foto: Policie ČR F-M

„Třiačtyřicetiletý řidič nákladní Tatry, který jel v pravém jízdním pruhu dvouproudé silnice I. třídy se chtěl vytočit do protisměru na křižovatce u autosalónu. Když už ale zabočoval vlevo, narazilo do něj z boku osobní auto Renault 19, které jelo za ním v levém jízdním pruhu. Dvaatřicetiletá spolujezdkyně sedící na předním sedadle osobního auta utrpěla mnohočetná zranění, kterým po převozu do nemocnice podlehla. Další dva lide byli zraněni,“ potvrdil mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR ve Frýdku-Místku Ivan Žurovec.

Míru zavinění všech účastníků dopravní nehody už vyšetřují frýdecko-místečtí policisté. Jak dále uvedl Ivan Žurovec, k objasnění příčiny nehody policie přizve i soudního znalce z oboru silniční dopravy. Na místě zasahovali i profesionální hasiči z Frýdku-Místku. Viníkovi hrozí až 5 let za mřížemi.

Během úterka se na Frýdecko-Místecku stalo celkem osm nehod s celkovou škodou za 191 tisíc korun. Příčinou dvou kolizí bylo nedání přednosti v jízdě. Jeden z šoférů usedl dokonce za volant pod vlivem alkoholu.

