V pátek po sedmnácté hodině byla operátorům ZZS nahlášena zraněná žena v průmyslovém areálu v Třinci.

Na pomoc vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci a vzlétl vrtulník letecké záchranné služby.

"Pacientka byla zajištěna pánevním pásem a uložena do vakuové matrace. Záchranáři podali potřebné léky a po dalších opatřeních v rámci přednemocniční neodkladné péče postiženou připravili k leteckému transportu do nemocnice. Předána byla do rukou týmu urgentního příjmu FN Ostrava," řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.