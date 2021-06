Po šestnácté hodině byla nahlášena nehoda sedmatřicetiletého muže v Dobré. Cyklista při jízdě upadl, a následně narazil do osobního vozidla. Podle svědků byl několik minut v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil poranění hlavy a mozku, i další drobnější zranění.

Před osmnáctou hodinou vzlétal vrtulník znovu, tentokrát do obce Hrádek. Při jízdě skupinky cyklistů došlo ke kolizi a pádu osmiletého chlapce. Utrpěl těžké poranění dolní končetiny. Záchranáři jej zajistili končetinovou dlahou, uložili do vakuové matrace a připravili k transportu do zdravotnického zařízení.

Oba pacienti byli po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče následně přepraveni na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice.