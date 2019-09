Místo výstavních úlovků si houbařka v Beskydech z pátečního výletu do lesa odnesla zraněný kotník. Do záchrany plnoštíhlé ženy středního věku, která uklouzla v prudkém kopci nad vodní nádrží Morávka, se okolo poledne zapojily dvě jednotky hasičů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

V desetičlenné záchranné skupině bylo šest hasičů a čtyři turisté či houbaři. Náročný byl pro hasiče v těžké zásahové výbavě už výšlap po velmi prudkém kopci až do míst, kde se žena zranila. Tam ji ošetřili, vložili do vakuových nosítek a ta vložili i s ženou do bytelné plachty pro přenos zraněných osob.