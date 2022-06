Shodou okolností vznikal zrovna v té době časosběrný filmový dokument Každej ví kulový. Původně mělo jít o hezké obrázky z natáčení alba Není nám do pláče v Austrálii a na Novém Zélandu. Náhle se však snímek změnil v drama o přežití a směřování jedné z nejúspěšnějších českých kapel. Nyní si fanoušci mohou konečně zajít na film do kina – poté, co jeho uvedení významně zbrzdila pandemie covidu.

„Všechno platí,“ slibuje Malátný. „Sil nám neubylo, spíš naopak.“

Magazín VíkendZdroj: DeníkDětští hrdinové 21. století

Den dětí je krátce za námi. Naopak knižní veletrh Svět knihy před námi. Co tyto dvě události spojuje? Víc, než by se mohlo zdát. Samozřejmě hlavní spojnicí je fenomén dětské literatury, která je naštěstí stále mimořádně populární. Ale když jdeme více do hloubky, najdeme něco podstatnějšího – hrdiny. A proto jsme se podívali právě na to, kdo jsou literární hrdinové dnešních dětí. A nejspíš nikoho nepřekvapí, že jde nejčastěji o hrdiny komiksové.

Tedy vítejte do světa, kde jsou dobro a zlo jasně oddělené a kde i obyčejný člověk může být superhrdinou, když si vezme kostým.

Zrod legendy

V listopadu 1923 vyrazil mladý stavební inženýr Václav Maria Havel z Prahy do světa na zkušenou. Budoucí otec dramatika a prvního prezidenta České republiky Václava Havla cestoval přes Paříž do Spojených států, kde jeho dívce Běle právě končilo stipendium na prestižní Wellesley College. Z New Yorku se dobrodruh toužící spatřit to nejlepší z moderní americké architektury dostal až na západ k Tichému oceánu. V San Francisku ho zjara roku 1924 uhranul Cliff House – dům na útesu, o kterém psal Jack London a jenž se už brzy stane inspirací pro Havlův prvorepublikový skvost Terasy Barrandov..

Říkali mu Štístko

Jeho dobrá nálada a úsměv jsou nakažlivé. I proto se mu říká Štístko. Fotbalista Vladimír Šmicer (49 let) byl hvězdou na fotbalovém hřišti a stále patří k nejvýraznějším osobnostem českého fotbalu. Hrál za pražskou Slavii, anglický Liverpool, francouzské týmy Lens a Bordeaux. Dnes dělá vše, aby svým příkladem ukázal cestu dalším. Dětem se věnuje jako předseda fotbalového klubu SK Dolní Chabry a inspiruje je svým příběhem kluka, který se z malého vesnického klubu dostal až do těch nejvyšších pater světového fotbalu.

Jak pomáhá druhým?