PODCAST: Co se děje v hlavě dítěte při rozvodu rodičů? Peklo, říká Radek Ptáček

Snažila jsem se paní Boženě vrátit tu veselou náladu ze začátku našeho povídání. A uvědomila si, že je to přesně to, co se vám snažím přenést z našeho studia. Nejen že slyšíte hlas zpovídaného, jeho akcent, veselost, ale i rady a reakce, které jsou spontánní. Rozebírám s hosty témata, která hladí, ale i trápí naši duši, která mnozí z nás řeší, která vyvolávají smích ale i slzy. Sdílím je s vámi a vy se mnou. Píšete mi a popisujete příběhy. Několik z nich na téma rozvod jsem s vaším svolením vybrala. Protože ten pocit, že v tom nejsme sami, je důležitý. To je podcast. Můj podcast O životě zblízka.

Ohlasy čtenářů k podcastu Co se děje v hlavě dítěte při rozvodu rodičů?

„…je fajn nápad tento způsob komunikace se čtenářem či posluchačem (myšleno podcast, pozn. redakce)…Moji rodiče se rozvedli v mých 18. Nedá se to zapomenout. V každém věku to poznamená. Mohu však v klidu nestranně napsat, že moje mamka byla až moc hodný člověk, o otci to říci nemohu. Začala žít v klidu, až když odešel. Bohužel, dnes jsou rozvody na denním pořádku, trpí především děti, které nechápou, pak chápou, ale poznamenává to každé dítě. Je to smutné téma, ale víc než aktuální do dnešní pohnuté doby, která tomu, bohužel, nahrává. Přeji další zajímavé hosty a další zajímavá témata. Posílám pozdrav z Itálie. Mějte se hezky…“ Posluchačka Jana Ž.

„…Děkuji za tento rozhovor. Rozvedla jsem se před pár měsíci. Slyšet nebo znát rady pana psychologa Radka Ptáčka dříve, asi by to pro mě bylo jednodušší. Zmínila jste námitku, že je pan profesor zaujatý vůči ženám, alespoň ve své knize, a jsem ráda, že se pan Ptáček omluvil, protože když si vzpomenu, co všechno jsem musela od svého exmanžela snášet a vydržet a udržet emoce před dcerou a synem, abych je ještě víc psychicky nedeptala, dalo mi to opravdu hodně práce a sil. Děti mám výhradně ve své péči. Snažím se je ochránit. Takže si nemyslím, že střídavka, jak to pan profesor Ptáček nazval, je vždy ideální řešení. Ať se vám, Bohumilo, daří a těším se na další poslech…“ Posluchačka Kateřina N.



„…Mám rád vaše podcasty. Žiji střídavě v Německu a Praze a tak se alespoň po cestě v autě mohu zaposlouchat do příjemného hlasu a tématu, který vedete. Vidím, že kupříkladu rozvody a to peklo kolem je všude stejné. Nejvíc je mi líto dětí. Držím palce a ať se dílo daří…“ Posluchač Dominik H.

„…žiju sama už léta. Mám ráda Deník. Jsem pravidelnou odběratelkou. Měla jsem velmi ráda vaše úvodníky v magazínech. Cítila jsem z nich upřímnost a někdy velkou otevřenost. Ne vždy jsem souhlasila s vaším názorem, ale přirostla jste mi za ty roky k srdci. Pátrala jsem po vás a až syn mi vyhledal, že rozhovory natáčíte. Koupil mi chytrý telefon a tak vás teď mohu poslouchat. A velmi jsem plakala u rozhovoru s panem Radkem Ptáčkem. Můj syn se totiž rozvádí. Nemám právo zasahovat a raději ani neříkám svůj názor. Bojím se snachy. Má peníze a právníky. Nejvíc trpím myšlenkou, že nevím, jestli ještě někdy uvidím svá milující vnoučátka…“ Posluchačka Božena

„…Dobrý deň, ďakujem za vaše podcasty. V Čechách žijem už niekoľko rokov. Stretla som tu aj svojho partnera. Otehotnela som, vzali sme sa a pár týždňov po pôrode mi môj ex odovzdal od svojej právničky a zároveň milenky podpísať papiere na rozvod. Mal pripravené úplne všetko. Vyrovnanie aj starostlivosť o dieťatko. Doslova si neželal, aby som sa odsťahovala späť domov. K svojej rodine do Košíc. Kde by som mala ja aj dieťatko zázemie a podporu. V tejto chvíli začal boj, ako spomína aj váš hosť, psychológ Radek Ptáček. Rozvod nie je stále na konci. Budem bojovať ďalej…“ Posluchačka Marieta. K