Neobvyklé mumii začali experti přezdívat „Tajemná dáma“. Až dodnes totiž neměli tušení, za jakých okolností zemřela, ani proč se ocitla v rakvi, která měla být původně určena pro mužského egyptského kněze. Věděli pouze, že nezemřela při porodu. Jak dnes informuje server Science Alert , to se nyní změnilo.

Tajemná dáma ve špatném sarkofágu

Nastávající matka pravděpodobně pocházela z egyptského města Théby v dnešním Luxoru a žila v období kolem prvního století před naším letopočtem. V době smrti měla okolo dvaceti až třiceti let. Do Polska se mumie dostala v 19. století, kdy se stala součástí tamní sbírky starožitností. V roce 1917 ji pak přemístili do Národního muzea ve Varšavě, kde je vedle svého sarkofágu vystavena dodnes.

V břiše egyptské mumie našli plod. Vědci už ví, jak se mohl uchovat

Mrtvolu egyptští balzamovači mumifikovali s pomocí natronu, tedy přirozeně se vyskytující směsi solí, kterou staří Egypťané používali k vysoušení a dezinfekci těl. Plod v lůně ženy se mumifikoval až ve výsledném kyselém prostředí.

Už tak velmi zajímavá mumie nyní odhalila další tajemství. Tentýž výzkumný tým, který loni odhalil plod uvnitř mumifikovaného těla, totiž zřejmě přišel na příčinu její smrti. Tajemná dáma podle něj měla rakovinu nosohltanu, o čemž podle vědců svědčí deformace nalezené v lebce ženy.

Zdroj: Youtube

Tento typ rakoviny postihuje ústa, nosní dutinu a průdušnici. Při nedávné 3D rekonstrukci lebky mrtvé ženy vědci odhalili sedmimilimetrový otvor za levým očním důlkem. „Tato neobvyklá mezera naznačuje, že na tomto místě vyrostl nádor či léze a vytlačil okolní kost,“ vysvětlila archeoložka a antropoložka z Lékařské univerzity ve Varšavě Marzena Ozarek-Szilkeová.

Egypt ukázal další poklad: Sarkofágy staré 2500 let se zachovalými mumiemi

Otvor u očního důlku mohlo podle vědkyně způsobit i jiné onemocnění, například anémie, která je u těhotných žen poměrně běžná. „Nicméně další malé deformace kostí v nosní dutině a čelisti činí rakovinu nejpravděpodobnější příčinou této deformace,“ upřesnila antropoložka.

Zabila ji rakovina?

Za normálních okolností by u tak staré lebky nebylo možné přesně určit příčinu těchto deformací, Tajemná dáma je nicméně tak dobře zachovalá, že stopy jejích měkkých tkání stále ulpívají na kostech. Tyto pozůstatky umožňují výzkumníkům provádět histopatologické testy podobné těm, které se používají k testování rakoviny i v dnešní době.

Diagnózu ještě musí potvrdit chemické testy. Tým očekává, že definitivní potvrzení onemocnění bude mít do konce roku.

Zdroj: Youtube

Pokud mrtvá žena před smrtí skutečně trpěla rakovinou, mohla být právě tato nemoc tím, co ji zabilo. „Rakovina mohla být přímou příčinou její smrti. Stále nicméně existuje možnost, že v úmrtí sehrálo roli těhotenství, případně kombinace více faktorů,“ uvedla polská expertka.

Za normálních okolností je u našich mumifikovaných předků téměř nemožné zjistit, jakým způsobem zemřeli. Varšavští vědci jsou proto z potenciálního objevu nadšení. „Při zkoumání lidských pozůstatků nás vždy zajímá, co bylo příčinou smrti nebožtíka. Většinou se nám odpověď na tuto otázku nepodaří najít,“ vysvětlila Ozarek-Szilkeová.

Paleontologický poklad: V Kanadě objevili mládě mamuta, stav mumie šokoval vědce

V hledáčku vědců však stále zůstává řada věcí, které se lze ještě o Tajemné dámě dozvědět. Dosud nevyřešenou záhadou je například přesný důvod, proč byla pohřbena ve špatném sarkofágu, nebo kým za svého života byla. „Odhalili jsme další kousek skládačky z jejího života. Ale stále nám pár kusů chybí,“ uzavřela vědkyně.