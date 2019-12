Tip na 24. prosince: Betlémské světlo si odnesou z kostela

Do kostela sv. Jana Křtitele v Palkovicích si budou moci zájemci přijít na Štědrý den pro Betlémské světlo. Pro plamínek míru a porozumění, který skauti do republiky pravidelně přivážejí už třicet let, se mohou s malou funkční lampičkou dostavit v době od 9 do 11 hodin dopoledne.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Adam Knesl