KDY: od 20. prosince do 23. prosince

KDE: Třinec

ZA KOLIK: zdarma

Plamínek betlémského světla si půjde zapálit dnes na vrátnici třineckého magistrátu od 9 do 13 hodin, v římskokatolickém farním úřadu od 20. do 23. prosince od 9 do 17 hodin, ve středu 23. prosince od 10 do 15 hodin zasvítí v Květince u Danky a v neposlední řadě bude jeho plamen také ve středu od 15 do 17 hodin ve skautské klubovně v ulici Beskydská v Třinci.