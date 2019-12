Kdy: čtvrtek 5. prosince od 18 hodin

Kde: Kulturní centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí

Za kolik: 50 korun

Text: Černobyl - spící peklo se jmenuje beseda Tomáše Kubeše, která se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince od 18 hodin v kinosále Kulturního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí. Účastníci se například dozvědí zajímavé informace nejen o tom, co výbuchu v jaderné elektrárně předcházelo, ale také zjistí, jak to v zakázané zóně vypadá v současné době. Cestovatel navíc představí příběhy lidí, kteří si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Prostřednictvím pořízeného materiálu posluchače zavede i do města duchů Pripjať a okolí, aby poznali, jak vypadá místo po třiatřiceti letech od havárie.