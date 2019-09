Děti mohou lovit ryby

Třinečtí rybáři zvou veřejnost na lov ryb pro děti od 6 do 15 let, který se uskuteční v sobotu od 8 do 12 hodin v areálu rybníku u klubovny v Nádražní ulici.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Hloušek

KDY: sobota 7. září, od 8 do 12 hodin

KDE: Třinec, rybník u klubovny v Nádražní ulici

ZA KOLIK: vstup zdarma Děti si mohou udice na místě zapůjčit. K dispozici budou mít i asistenta. Lovit se bude pstruh duhový. Po ulovení druhé ryby lov končí. Lovící si může oba pstruhy ponechat. Účast na akci přislíbili i třinečtí extraligoví hokejisté, kteří jsou členy třineckého rybářského svazu. Hokejisté budou lovit ryby společně s dětmi a na závěr proběhne autogramiáda mistrů. Doprovodný program doplní ukázka výzbroje policie a výcvik služebních psů. Cílem akce je dostat děti od počítačů zpátky do přírody k vodě. Vstup na akci je zdarma.

Autor: Andrea Jalůvková