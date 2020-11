KDY: neděle od 20:30 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: 70 korun

Kino může být i u vás doma. V Aerofilms vymysleli pro všechny kinofily Moje kino LIVE.

Jak to funguje? Kupte si vstupenku, jako byste si kupovali lístek do kina. Prodej lístků končí vždy 30 minut před začátkem představení. Odkaz na stream bude odeslán po ukončení předprodeje.

V online kině platí tato pravidla: Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Díky tomu si můžete naplno užít chat před filmem. Film začíná přesně. Po filmu lze ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho i vypnout.

Projekce se snaží navodit atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Nechybí úvody, reakce diváků, společnost přátel, a zároveň můžete podpořit své oblíbené kino v nelehké době.

O FILMU:

Autistický zaměstnanec: protimluv, praxe chráněné dílny nebo poutavá realita? Režisér Miroslav Janek, hlavní tvůrce Normálního autistického filmu, přibližuje se svou typickou poetikou problematiku zaměstnávání autistických osob. K tématu se ve snímku vyjadřují odborníci i zaměstnavatelé a prostřednictvím medailonků také pět velmi rozdílných zaměstnanců, které spojuje nejen jejich diagnóza, ale také snaha o sebeuplatnění a touha po smysluplné životě.

Po projekci filmu následuje debata s tvůrci Miroslavem Jankem a Michalem Roškaňukem.