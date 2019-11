KDY: sobota 16. listopadu od 9 do 17 hodin

KDE: Národní dům ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: 30 korun

Jedná se o moderní trh s ručně vyrobenými produkty od místních výrobců. Letos se Market koná ve Frýdku-Místku úplně poprvé, a to v prostorách Národního domu v sobotu od 9 do 17 hodin. K vidění budou nejrůznější výrobky od kosmetiky, oblečení, doplňků do domácnosti až po šperky. Nebude chybět ani bohaté občerstvení a gurmánské zážitky. Handmade market nabídne originální design, provedení a především český původ výrobků. Kromě samotného prodeje bude připraven po celý den doprovodný program v podobě workshopů pro děti i dospělé. Market by měl být přístavem, kde se lidé schází, potkávají se se známými nad šálkem dobré kávy, tvoří a hlavně poznávají osobně výrobce, od kterých nakupují. Ve Frýdku-Místku by mělo být celkem 49 tvůrců, kteří nabídnou veřejnosti originální ruční výrobky plné kreativity a zajímavých nápadů. Vstupné na akci stojí 30 korun.