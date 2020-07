„Ostrava je plná výborných a známých umělců,“ říká výkonný ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela. Celé léto se návštěvníci mohou těšit na koncerty známých kapel i sólových interpretů z Moravskoslezského kraje.

Součástí programu budou divadelní představení a pravidelná letní kina pod širým nebem. Návštěvníci venkovního kina budou sledovat filmy přímo pod Bolt Tower. „Loni jsme pod Bolt Tower postavili letní kino poprvé a výsledek byl vynikající, a tak jsme se rozhodli program zopakovat,“ vysvětluje ředitel Dolní oblasti Vítkovic.

Promítat se bude za každého počasí. Před deštěm diváky ochrání střecha pod Bolt Tower. Návštěvníci si v areálu mohou koupit občerstvení i grilované speciality.

Pro děti organizátoři připravili novou adrenalinovou zónu Víkendov. Zóna je určená dětem od 2 do 15 let a zůstane otevřená denně poblíž Velkého Světa Techniky. Při vstupu do areálu rodiče zaplatí jednodenní dětské vstupné.

Dolní oblast Vítkovic spolupracuje s projektem Bo kultura jede!!! a společně s Trojhalím Karolina se snaží podpořit kulturní dění v Ostravě. Vstupenky na jednotlivé akce si lidé mohou koupit předem na internetu na www.dolnivitkovice.cz.

Program Léta pod pecí:

9. července od 21.30 hodin – Letní kino: Mizerové navždy

10. července – Koncert kapely Tamala

15. – 18. července – Nefestival Colours of Ostrava

11. července – koncert Michala Žáčka a Mária Šeparoviče

30. července od 21.30 hodin – Letní kino: I dva jsou rodina

6. srpna od 21.30 hodin – Letní kino: 3BOBULE

13. a 20. srpna – Letní kino (program bude upřesněn)

14. srpna od 20.00 hodin – Helax Open Air

19. srpna od 20.00 hodin – Koncert kapely Queenie

28. – 29. srpna – Festival Hip Hop Žije

Kateřina Milotová