Občanské sdružení Koňské nebe zve na výstavu historických pohlednic ze sbírky Jindřicha Sasyna s názvem Pozdrav z Metylovic.

Vánoční pohlednice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

KDY: každou neděli od 14 do 16 hodin

KDE: Muzeum Kožané město v Metylovicích

ZA KOLIK: 20 korun dospělí, 10 korun děti a důchodci, do 6 let zdarma