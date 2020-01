Muzeum Beskyd, které se nachází ve frýdeckém zámku, pořádá novou výstavu s názvem Fenomén Merkur. Tato legendární stavebnice se už téměř 100 let vyrábí v Polici nad Metují. Historii této fenomenální hračky pro malé i velké přiblíží velká soukromá sbírka Jiřího Mládka.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šimůnek

Kdy: čtvrtek 23. ledna od 17.00 hodin

Kde: Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku

Za kolik: dospělí - 30 korun, mládež od 6 do 18 let - 15 korun, děti do 6 let zdarma