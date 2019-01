Třinec – Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Tolikrát musel na stupně vítězů Ondřej Janeczko. Na víkendovém mistrovství republiky v Brně třinecký gymnasta vyválčil čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili.

Čtyřnásobný mistr republiky Ondřej Janeczko (uprostřed) na stupních vítězů. | Foto: archiv Ondřeje Janeczka

Svěřenec třineckého trenéra Radomír Sliže už rok trénuje v Kolíně pod vedením reprezentačního kouče Martina Taftla. Registračku má ale pořád ještě v Třinci, pod Špilberkem byl jeho jediným závodníkem.

Patnáctiletý Janeczko nenechal nikoho na pochybách, že je jedničkou mezi českými juniory zcela oprávněně. Ve víceboji, akrobacii, kruzích a přeskoku byl nejlepší, na bradlech přidal bronz. Na koni a na hrazdě se o medaile připravil pády. „Z toho, jak se Ondra na mistrovství prezentoval, jsem doslova nadšen. Jeho výkon byl perfektní," nešetřil chválou Janeczkův trenér Sliž.

O dva týdny dříve Janeczko potvrdil své nesporné kvality také na mistrovství Evropy juniorů a mužů ve francouzském Montpellieru, kde byl nejlepším závodníkem čtyřčlenného českého družstva. Výběr trenéra Martina Taftla (úlohu asistenta plnil třinecký trenér Sliž, pozn. red.) v zemi Galského kohouta skončil mezi 32. týmy až 27. V šestiboji byl Janeczko nejlepším z českých gymnastů – mezi 159 závodníky z 35 zemí skončil na 49. pozici.

„Ondra cvičil čistě, bez pádu, jednoduše předvedl to, na co má. Jeho výsledná známka je nižší vinou menší obtížnosti sestavy. Na trénincích náročnější je zvládá, ale zatím je ještě nezařazuje do sestavy," poznamenal Sliž. Dle jeho názoru by Janeczko mohl usilovat o start na olympijských hrát v Rio de Janeiro v roce 2016.

(rom)