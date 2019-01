Frýdek-Místek – Již v sobotu 3. listopadu odstartuje 27. ročník populárního běžeckého závodu – Hornická desítka. Možnost předběžně se přihlásit do závodu využilo 1651 běžců, další se budou ještě hlásit přímo na startu.

„Přihlašování bude možné od 11 hodin v Národním domě v Místku. O hodinu později pak odstartují závody mládeže, kde se prozatím přihlásilo 648 dětí. U dětí je samozřejmě neomezená možnost přihlášek, takže se do závodu mohou přihlásit ještě zítra," prozradil ředitel závodu Josef Nejezchleba.

Hned po závodech mládežníků přijde na řadu Běh pro zdraví (od 14.10 hodin), kde předběžné přihlášky nebyly a všichni zájemci se tak budou přihlašovat až na místě. Pro tuto běžeckou kategorii je připravena jednokilometrová trať a pro první pětistovku také tričko a malá pozornost od sponzora závodu. Ve 14.25 hodin pak odstartuje Závod mílařů, kde je přihlášeno přes 220 běžců. „Od tří hodin se pak dá do pohybu osm stovek závodníků, kteří se přihlásili do hlavního závodu na deset kilometrů," dodal Nejezchleba. „Na tyto dva závody byly předběžné přihlášky uzavřeny již před dvěma týdny. Pokud se však předem přihlášení běžci k závodu nedostaví, bude se možno do závodů přihlásit na místě ještě dodatečně," zdůrazňuje ředitel závodu.

Pro všechny přítomné je dále pořadateli připraven ještě doprovodný program, prodej sportovního vybavení, zábavné odpoledne pro zúčastněné děti a další atrakce. „Velice rádi bychom na tuto jedinečnou akci pozvali širokou veřejnost, a to nejen k účasti na samotných závodech, ale také i k povzbuzování závodníků na trati," vyzývá Josef Nejezchleba.

V loňském roce se závodu zúčastnilo rekordních 2050 bězců z různých koutů naší republiky. Padne letos tento rekord?

Dále si ještě připomeňme, že traťový rekord v hlavním závodu drží mezi ženami Petra Kamínková, která v roce 2001 zvládla desetikilometrovou trať za 33:08 minut. Mezi muži drží rekord Miroslav Vanko, a to z roku 2004, kdy doběhl do cíle v čase 29:10 minut.