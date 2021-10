„Pojedu,” ulevil si Čmiel. Ještě na konci minulého týdne totiž nevěděl, zda se na start slavného závodu, který se pojede desátého října, postaví. „Ve stáji, ve které jsem pracoval, jsme na začátku sezony měli pro Velkou pardubickou čtyři koně. Ti se ale během roku zranili a zůstal tam jeden. Pak se navíc udála další věc, která mě donutila odejít ze stáje, a tak jsem si koníka musel hledat na vlastní pěst. Nakonec se to povedlo,” dodal.

Čmiel prožíval hodně hektické dny a sám netušil, jak to celé dopadne. „Nebyl jsem z toho moc klidný. Už jsem to vzdával a myslel jsem si, že koník nebude. Ale nakonec se na mě usmálo štěstí a my budeme na startu,” řekl spokojeně.

Nový Čmielův kůň by měl být největším outsiderem celého startovního pole, jezdec z Jablunkova si z toho ale těžkou hlavu nedělá. „Nejsou na nás velká očekávání, pojedeme klidněji a můžeme překvapit. Dostih se může vyvíjet jakkoliv a my se třeba nakonec ocitneme na dotovaném umístění. Stojím však nohama na zemi a úspěchem pro nás bude, když závod dokončíme,” prohlásil Čmiel, který věří, že na Velké pardubické bude těžit i z loňských zkušeností. „Vím, do čeho jdu a jakých chyb bych se měl vyvarovat. Můžeme to zúročit,” hlásí.

S novým koněm se Čmiel už seznámil. „Je to silný plnokrevný Francouz, měl by to ucválat,” říká o něm jezdec, který pár dní po závodě oslaví 34. narozeniny. Dárek už si k nim ale nadělil předčasně. „Že pojedu Velkou pardubickou, to je pro mě obrovská euforie. Ten závod jsem sledoval už jako malý a vždy jsem chtěl být na startu. Teď se mi to splní už podruhé, což je pro mě obrovský úspěch. Nic lepšího mě ještě nepotkalo. Jsem neskutečně šťastný a budeme čekat, jak to dopadne,” dodal.