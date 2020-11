Z pěti zápasů čtyřikrát vyhráli, dokázali porazit Karvinou, Kopřivnici i Lovosice a drží se na špici tabulky. „Je to příjemné, ale nějak bych to nepřeceňoval. Čeká nás ještě spousta zápasů a vše se může rychle změnit,“ říká o parádním startu ročníku jeden z klíčových hráčů týmu – pivot Adam Gřešek.

Pamatujete podobně úspěšný vstup do sezony?

Pár let zpátky jsme, myslím, měli podobný vstup do sezony, kdy jsme vyhráli v Plzni. Ale to už je dávno.

Zatímco loni se týmu nevedlo, teď to šlape na výbornou. Změnilo se celkové klima?

Obrat to je rozhodně, troufnu si tvrdit, že ve všech směrech. Ať už mluvíme o výsledcích, náladě i přístupu. Paradoxně si myslím, že nám minulá sezona dodala určitou pokoru, protože si všichni moc dobře pamatujeme, jak to minulou sezonu vypadalo. Proto neusínáme na vavřínech. Samozřejmě ale, že nálada v týmu je teď super.

V dosud posledním zápase jste vyhráli v Lovosicích. Odtud se body jen tak nevozí….

Za tuto výhru jsme nesmírně rádi, protože Lovosice jsou doma extrémně silné. První poločas nám nefungovala obrana, dostávali jsme hodně gólů ze spojek, v útoku jsme měli hodně nepřipravených střel. To jsme ale ve druhém poločase eliminovali, začali jsme hrát jako tým a naštěstí nám to vyšlo.

Vy jste v zápase dal šest branek. Čím to, že vám zápas tak vyšel?

Řekl bych, že to bylo kombinací hry našich spojek a obrany soupeře. Lovosice se více soustředily na obranu spojek, takže pro mě vznikaly větší prostory, do kterých mi to kluci házeli.

Poslední gól jste navíc vstřelil v závěrečné vteřině. Jak se to celé odehrálo?

Po faulu jsem rozehrál devítimetrový hod na Radima Chudobu a ten mi to z náskoku hned přihrál zpátky, naštěstí to tam spadlo ještě před sirénou. Něco podobného už jsem jednou zažil. Pamatuji si, že jsem v podobné situaci byl už před pár lety proti Zubří, ale tehdy jsem nedal.

Jste pokladníkem týmu. Tak kolik vás tento gól stál?

Nic, na tohle pokutový řád, naštěstí pro mě, nemyslí.

Byli jste rozjetí, liga ale už dlouho stojí. Jak moc vás to mrzí?

Je to obrovská škoda, byli jsme teď na koni. Nedá se nic dělat, doufám, že se to zase vrátí do normálu.