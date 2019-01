Palkovice – V palkovické tělocvičně se v neděli 8. listopadu konal jeden ze závodů Moravskoslezské ligy – Aerobikstar. Tuto soutěž v aerobiku pořádalo Regionální centrum „Sport pro všechny“ z Frýdku-Místku ve spolupráci s odborem SPV TJ Sokol Palkovice a dětským aerobikovým klubem Flasch TJ VP Frýdek-Místek.

VYHLÁŠENÍ kategorie nad 17 let: 1. místo Karolína Celbová (Flash TJ VP FM), 2. místo Petra Mihalkaninová (Aerobic klub Orlová) a 3. místo Alena Pagáčová (Staré Město při TJ VP FM). | Foto: archiv

V pěti kategoriích se představilo celkem 129 soutěžících z TJ VP F-M, TJ Palkovice, Ostravy, Orlové, Kopřivnice, Velkých Karlovic, Rýmařova, Prostějova, Zlína a Karviné.

Soutěž v aerobiku se skládá ze dvou kol. Soutěžící cvičí podle lektorky a odborná porota hodnotí schopnost opakovat předvedené cvičení, techniku, rozsah, sílu a estetiku. Ze základního kola postupuje pak patnáct soutěžících do finále, kde se určuje pořadí prvních šesti závodníků.

Porota měla velmi těžký úkol, protože výkony byly mnohdy velice vyrovnané. Závodníci z našeho regionu se mezi startujícími rozhodně neztratili. V kategorii 8 až 10 let získala Kateřina Procházková bronzovou medaili, Marie Hrušková skončila v kategorii 11 až 13 let stříbrná a v kategorii nad 17 let zvítězila Karolína Celbová (všechny jsou z oddílu Flash TJ VP F-M). Alena Pagáčová ze Starého Města při TJ VP FM získala v kategorii nad 17 let bronzovou medaili.

Celé soutěži přihlíželo téměř 200 diváků a skutečně se bylo nač dívat. Závodníci soutěžili s obrovským nasazením a zápalem, což diváci oceňovali častým potleskem.

Poděkování patří všem organizátorům, ale také sponzorům, kteří věnovali pro vítěze hodnotné ceny. „Jsme rádi, že se soutěž vydařila a věříme, že v příštím roce podobnou akci zopakujeme,“ řekla za RC SPV Frýdek-Místek její předsedkyně Martina Mertová. (red)