Třinečtí prošli celou sezonou bez jediného zaváhání. Ve finále dvakrát porazili i soupeře z Pardubic a získali takzvaný Silver Bowl, který jim zajistil místo v nejvyšší domácí soutěži. Tu si však Žraloci nezahrají.

„Bylo to rychlé rozhodnutí. Nemáme totiž adekvátní zázemí, hřiště ani tribunu, což je jedna z podmínek,” řekl pro Deník předseda klubu Ondřej Chvojka. „Jendou bychom si nejvyšší soutěž rádi zahráli, ale v těchto podmínkách to nejde. Stále hledáme sponzory a první liga je navíc třikrát nákladnější než ta druhá. O to více se ale soustředíme na mládež, taky chceme stabilizovat ženský tým,” dodal.

Tým třineckých amerických fotbalistů vstupoval do sezony jako jeden z favoritů, ovšem že ročníkem projde tak suverénním způsobem, to nikdo nečekal. „Kvůli opatřením, testům a všemu okolo se druhá liga spojovala se třetí. Kromě nás tam z vyšší soutěže zůstaly už jen Pardubice a Plzeň,” uvedl Chvojka.

Ostatně, koronavirus zasáhl před posledním zápasem sezony i Třinec, kterému vypadl klíčový rozehrávač, což se zbytek týmu dozvěděl až krátce před příjezdem do Pardubic. „Byla to velká komplikace. Jeho náhradník hrál ale rozehrávače už loni a kvalitně jej zastoupil,” prozradil předseda klubu.

Úspěch Žraloků vyvolal v Třinci i větší zájem fanoušků. „Naše divácká základna pořád roste. Ale brzdí nás, že nemáme tribunu, takže diváci nemají pořádný výhled,” mrzí Chvojku.