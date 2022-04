Zdeněk Benek byl odmalička jeden z nejvšestrannějších sportovců tělem i duší. Do sedmnácti let dělal gymnastiku a stal se v ní přeborníkem Moravskoslezské župy, pak se začal věnovat atletice. Jeho doménou byl v mládí desetiboj, postupně přecházel na vrhačské disciplíny. Startoval za pražskou UDA nebo Rudou hvězdu, později za Baník Ostrava a od roku 1955 za Vítkovice, čtyři roky byl členem širšího výběru československé reprezentace.

Po pětadvacetileté atletické kariéře si dopřál stejně dlouhý odpočinek, kdy se věnoval rodině, psaní povídek a dvou románů, kresbě i své sbírce známek. Ve své soukromé „posilovně“ na půdě se stále udržoval v kondici. Do svých sedmdesáti let si chodil zahrát basketbal a stolní tenis, jeho velkou vášní byly celodenní výlety do přírody, nejlépe do hor.

K atletice se znovu vrátil v roce 2001, ale už se věnoval jen vrhačským disciplínám. O tři roky později z evropského šampionátu v dánském Aarhusu přivezl domů první velkou veteránskou medaili. Byla stříbrná a získal ji v hodu břemenem.

Na MS 2006 v Poznani vybojoval stříbro a bronz, na MS v Linzu zlatou a dvě stříbrné, na MS 2008 v Clermontu tři zlaté a bronz, na EMG v Malmö dvě zlaté a tři stříbrné, na ME v Anconě tři zlaté. Nejúspěšnější byl rok 2011, kdy získal na ME v Lignanu čtyři zlaté a na MS v Sacramentu dvě zlaté a tři stříbrné, na EVACI v Gentu jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Následně byl oficiálně vyhlášen českým veteránem roku 2011. Neusnul na vavřínech, dál získával medaile na soutěžích doma i v zahraničí. Celkem jich do roku 2015 vybojoval 45, z toho 23 zlatých.

Po přechozené borelióze z klíštěte musel v roce 2016 svou sportovní dráhu ukončit. Zemřel 29. března 2022 v rehabiličním zařízení v Klokočově, kde se doléčoval po operaci zlomené kyčle.