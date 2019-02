Frýdek-Místek - Soutěž o to, čí výfuk nejvíce rachotí, soupeření o nejhlučnější audio sestavu ve vyšperkovaném autě, královský slalom, pálení gum a samozřejmě soutěž o nejhezčí tuningové auto nechyběly na letošním 1. tuningovém srazu ve Frýdku-Místku.

TUNINGÁŘI VE FRÝDKU. Michal Matula na tuningovém srazu u frýdeckého stadionu TJ Slezan pouští na trať královského slalomu dalšího závodníka. | Foto: DENÍK/Jana Rumianová

Příznivci aut „s vychytávkami“ se v minulých letech tradičně setkávali v Bašce, letos poprvé se tuningový sraz pod hlavičkou Motor sport clubu Matula přesunul na frýdecké hřiště TJ Slezan. „Minulý rok jsem na různých srazech po celé republice vyhrával se starou audio sestavou, která dosáhla až 138 decibelů. Letos jsem něco přidal a mělo by to být ještě lepší,“ ukazoval řadu pohárů za nejvýkonnější auto-audio sestavu Radek Horník z Olomouce. Jeho Citröen AX při každém úderu bicích téměř nadskočil. Při soutěžním měření hlukoměrem ale nakonec nevyhrál. „Měřilo to jenom středy a výšky, na basy to nereagovalo. Jinak by Radek vyhrál,“ komentoval jeho neúspěch letošní vítěz soutěže Petr Sehring z Olomouce, kterému porotce v autě naměřil 107 decibelů hudby. Nejhlasitější výfuk pak měl drobný Peugeot 206 Richarda Kafky z Frýdku-Místku s více než 115 decibely a mimo soutěž i Peugeot 206 patřící pořadateli, který ohromil 119 decibely. Královský slalom vyhrál Petr Pašanda z Horní Datyně ve své Škodě Octavia. S nejkrásněji vytuningovaným autem byl ve velmi silné konkurenci nejlepší Saša Kosár z Opavy se svým Oppelem Cadet.

