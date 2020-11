Pro spoustu fitness center je současné uzavření likvidační, což však není případ paní Němcové. „Zvládáme to dobře. Ale jen díky tomu, že máme rezervy,“ uvedla provozovatelka B-Fit Fitness, které má svou stálou klientelu a ta už se těší, až se brány posiloven zase otevřou.

„Opatření, která teď jsou, jsem přijala. Ale nerozumím tomu z hlediska zdravého životního stylu. Vždyť pohyb je tak důležitý a tady chodí zdraví lidi. Nakažlivost ve fitku je velmi malá,“ dodala.

Jana Němcová doufá, že až se fitness centra otevřou, tak se v nich nebude muset cvičit v rouškách. „Snad už všichni pochopili, že sportovat s rouškou nejde. Že je během toho lidem špatně,“ řekla.

Paní Němcová je se svými zákazníky po celou dobu v kontaktu. „Volají, píšou a už se chtějí hýbat, protože tloustnou,“ směje se.

„Chtějí půjčit nářadí, jeden člověk chtěl půjčit i pás,“ přidala vtipnou historku. Ostatně, zákazníci na B-Fit Fitness nezanevřeli ani během jarních a letních měsíců. „Během první vlny jsme sice prodlužovali permanentky, ale část klientů si je zakoupila i znovu, aby nám pomohli,“ dodala Němcová.

Provozovatelka B-Fit Fitness je v nájmu města Frýdku-Místku. „Psala jsem na město žádost o prominutí nebo snížení nájmu. Sami nic nevydali, ale říkala jsem si, že líná pusa je holé neštěstí, a tak jsem to zkusila. Zatím ale nereagovali,“ komentuje současnou náročnou dobu.

Jana Němcová během druhé vlny nepropustila žádného ze svých zaměstnanců, kterým tak i nadále vyplácí plnou mzdu. Pokud by ale přišel třetí lockdown, tak přiznává, že už by postupovala jinak.

„Kdybych věděla, že to budou dva měsíce, tak bych je propustila s tím, že bych je pak vzala zpátky. Potřetí už bych jednala jinak a možná bych i přerušila živnost,“ říká. Teď už se ale dívá k příštím dnům, které by měly být příznivější. „Všichni už se těší, až se to zase rozjede,“ uzavřela Jana Němcová.