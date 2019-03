Podobně jako v sobotu vedli domácí kromě prvních čtyř minut celou dobu utkání a směřovali jasně za vítězstvím. Oslabení Frýdečané postrádali ze soboty zraněného Mazura a aby toho nebylo málo, tak se jim v průběhu první půle v souboji o míč s Nantlem zranil i Kocich, do té doby autor pěti gólů.

Frýdecko-místecký lazaret tak nebyl schopen čelit nátlakové hře Baníku, který si brzy vypracoval uklidňující a rozhodující náskok.

„Musím přiznat, že jsme to dne měli ulehčené, protože Frýdek není kompletní a ještě se jim zranil Kocich, takže to hráli s mladými kluky a vlastně to stálo jen na Vojtovi Petrovském a Adamovi Gřeškovi,“ uznal domácí trenér Marek Michalisko.

Jiří Kekrt, lodivod Frýdku-Místku mohl jen sportovně uznat sílu Karviné a jen si povzdechnout nad prohlubující se marodkou svého týmu, na kterou přibyl po zápase Martin Kocich. „Nám se to prohlubuje průběžně. Bohužel,“ pokrčil rameny Kekrt. „Co říct k zápasu? Je to samozřejmě zasloužené vítězství domácích, rozdíl zkušeností a výkonů na obou stranách byl patrný. My jsme ale už před prvním utkáním věděli, do čeho jdeme a s čím do toho jdeme. Pro nás by byl zisk výhry v Karviné ohromným úspěchem. Takhle to jsou aspoň zkušenost pro naše mladé. Jednou se jim to vrátí,“ mínil Kekrt.

V sestavě, v jaké Frýdek byl, se tedy z karvinské strany jednalo hlavně o to nepodcenit soupeře. „Asi tak. Dneska to bylo jenom v našich hlavách. Potřebovali jsme udržet koncentraci po celou dobu utkání, stejně tam v první půli byly úseky, kdy jsme tu koncentraci ztratili, ale musíme se naučit hrát i taková utkání. Pro mladé kluky je i tohle užitečná lekce. Musí hrát tak, aby nepodceňovali soupeře, který má nějaké svoje problémy,“ vyprávěl Michalisko.

V závěru zápasu tak nasadil do hry i mladíčky Muchu s Noworytou. „Dnes pro to byl ideální prostor. Teď se musíme dát dohromady pro třetí utkání a v sobotu to tam pojedeme ukončit, abychom pošetřili síly do dalších bojů,“ vyhlásil Michalisko jasný plán.

Baník Karviná – Pepino Frýdek-Místek 34:23 (17:11)

Sled: 1:2, 4:3, 7:5, 11:7, 14:9, 16:10, 20:13, 24:16, 29:19. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 3/3:3/3. Vyloučení: 6:1. Diváci: 1043. Stav série: 2:0.

Nejvíce branek Karviné: Jan Užek 8, Nantl 5, Solák a Zbránek po 4.

Frýdek-Místek: Cáb, Štolcar, Pyško – Gřešek 7/3, Ondrušík 5, Horáček, Žvak, Kocich 5, Musálek 1, Pomichálek 1, Petrovský 2, Šimek, Bosák 2, Strack. Trenér: Kekrt.