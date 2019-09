Baseballisté Frýdku-Místku jsou jen jednu výhru od svého historicky prvního titulu v 1. lize. O všem rozhodne páté, rozhodující, finálové utkání, které se odehraje o víkendu v Jablonci.

Baseball. | Foto: Dalibor Sosna

Že to ale nebude vůbec jednoduché, na to poukazuje celá finálová série. Ta se za stavu 1:1 na zápasy přestěhovala do Frýdku-Místku, kde dorazila rovněž početná divácká kulisa, která hnala hráče domácího Klasiku za vítězstvím.